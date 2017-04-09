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    В мире

    В Сенате США не исключили новых санкций против РФ

    (обновлено: )17402
    Лидер республиканского большинства в Сенате намерен поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России.
    Флаг США
    RIA News

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл допускает введение новых санкций против Рф, сообщает "Голос Америки"

    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине

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    "Если администрация считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего, что будет двухпартийная поддержка, я не исключаю этого", — сказал Макконнелл.

    По его словам, он хочет поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

    По данным The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включая главу комитета по вооруженным силам Джона Маккейна и высокопоставленных членов комитета по международным отношениям демократа Бенджамина Кардина в начале этого года предложили новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

    Напомним, 1 апреля законопроект о введении новых санкций в отношении России был внесен в Конгресс США, проект закона был обнародован на официальном сайте Конгресса.

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