Законопроект о новых санкциях против РФ внесен в Конгресс США

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Законопроект о введении новых санкций в отношении России был внесен в Конгресс США, проект закона уже обнародован на официальном сайте Конгресса.

Проект закона предусматривает введение очередных ограничительных мер в отношении России "в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России".

Предлагается ввести санкции против тех, кого власти США заподозрят в кибератаках, а также в отношении тех компаний, которые ведут бизнес с российской разведкой или предприятиями военно-промышленного комплекса.

Законопроект предлагает придать статус закона тем санкциям, что уже были введены в связи с осложнением российско-украинских отношений.

Новые финансовые санкции в случае принятия закона затронут добычу Россией нефти и природного газа, строительство нефтепроводов, ядерные проекты.

Кроме того, по новому закону государственный секретарь США должен предоставить Конгрессу отчет о СМИ, которые контролируются правительством России.

Ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты продолжат возлагать ответственность на Российскую Федерацию за ее минские обязательства.