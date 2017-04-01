Законопроект о новых санкциях против РФ внесен в Конгресс США

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Законопроект о введении новых санкций в отношении России был внесен в Конгресс США, проект закона уже обнародован на официальном сайте Конгресса.
Проект закона предусматривает введение очередных ограничительных мер в отношении России "в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России".
Предлагается ввести санкции против тех, кого власти США заподозрят в кибератаках, а также в отношении тех компаний, которые ведут бизнес с российской разведкой или предприятиями военно-промышленного комплекса.
Законопроект предлагает придать статус закона тем санкциям, что уже были введены в связи с осложнением российско-украинских отношений.
Новые финансовые санкции в случае принятия закона затронут добычу Россией нефти и природного газа, строительство нефтепроводов, ядерные проекты.
Кроме того, по новому закону государственный секретарь США должен предоставить Конгрессу отчет о СМИ, которые контролируются правительством России.
Ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты продолжат возлагать ответственность на Российскую Федерацию за ее минские обязательства.