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    Законопроект о новых санкциях против РФ внесен в Конгресс США

    (обновлено: )12712
    Проект закона предусматривает введение очередных ограничительных мер в отношении России "в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России".
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Законопроект о введении новых санкций в отношении России был внесен в Конгресс США, проект закона уже обнародован на официальном сайте Конгресса.

    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине

    Проект закона предусматривает введение очередных ограничительных мер в отношении России "в ответ на киберугрозы со стороны российского правительства и другие агрессивные действия России".

    Предлагается ввести санкции против тех, кого власти США заподозрят в кибератаках, а также в отношении тех компаний, которые ведут бизнес с российской разведкой или предприятиями военно-промышленного комплекса.

    Законопроект предлагает придать статус закона тем санкциям, что уже были введены в связи с осложнением российско-украинских отношений.

    Новые финансовые санкции в случае принятия закона затронут добычу Россией нефти и природного газа, строительство нефтепроводов, ядерные проекты.

    Кроме того, по новому закону государственный секретарь США должен предоставить Конгрессу отчет о СМИ, которые контролируются правительством России.

    Ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты продолжат возлагать ответственность на Российскую Федерацию за ее минские обязательства.

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