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    Аналитика и комментарии

    Снова бойкот и санкции. Соцсети о скандальном Евровидении

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (539)

    (обновлено: )80612
    Евровидение-2017: ни дня без скандала. На этот раз песенный конкурс привлек к себе внимание публикациями некоторых СМИ о возможном отстранении Украины. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что написали об этом в соцсетях?
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Международный песенный конкурс стал причиной очередных тревожных слухов: Украину из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой в будущем могут саму отстранить от Евровидения. Такое заявление главы Европейского вещательного союза опубликовал швейцарский таблоид Blick

    Евровидение. Архивное фото
    Еurovision.tv
    Евровидение: скандал за скандалом и все через... Украину

    Однако очень скоро в самом Европейском вещательном союзе заявили, что информация о санкциях против Украины из-за Самойловой, не соответствует действительности. В Союзе подчеркнули, что отвечать за выводы газеты не могут, но прямые цитаты гендиректора, раскритиковавшей решение Киева, подтвердили. Если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации. 

    А вот в украинском сегменте соцсетей недоразумение, возникшее из-за швейцарского таблоида, стало поводом для весьма разнообразных рассуждений: "Уважает ли себя государство Украина? Узнаем в ближайшее время"; "Это Евровидение, ребята, лишний повод задуматься — стоит ли вступать в Евросоюз". "Пфф! Та киевские власти только счастливы будут! И бабки распилены, и позориться не надо", — да, нашлись в сетях и такие комментарии. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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