Снова бойкот и санкции. Соцсети о скандальном Евровидении

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Международный песенный конкурс стал причиной очередных тревожных слухов: Украину из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой в будущем могут саму отстранить от Евровидения. Такое заявление главы Европейского вещательного союза опубликовал швейцарский таблоид Blick.

Однако очень скоро в самом Европейском вещательном союзе заявили, что информация о санкциях против Украины из-за Самойловой, не соответствует действительности. В Союзе подчеркнули, что отвечать за выводы газеты не могут, но прямые цитаты гендиректора, раскритиковавшей решение Киева, подтвердили. Если "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя, заявили в организации.

А вот в украинском сегменте соцсетей недоразумение, возникшее из-за швейцарского таблоида, стало поводом для весьма разнообразных рассуждений: "Уважает ли себя государство Украина? Узнаем в ближайшее время"; "Это Евровидение, ребята, лишний повод задуматься — стоит ли вступать в Евросоюз". "Пфф! Та киевские власти только счастливы будут! И бабки распилены, и позориться не надо", — да, нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook