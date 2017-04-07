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    Украина намерена применить специальные санкции к "Крымскому титану"

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    Согласно сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украиныв, предлагается применить специальную санкцию в виде временного остановления внешнеэкономической деятельности к ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс".
    Главная военная прокуратура в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Военная прокуратура предлагает временно остановить внешнеэкономическую деятельность Ukrainian Chemical Products (бывшее ЧАО "Крымский титан") из-за поставок титанового сырья в Крым, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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    "По представлению Военной прокуратуры Южного региона Украины нужно отметить следующее. Так, в представлении предлагается применить специальную санкцию в виде временного остановления внешнеэкономической деятельности к ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" за действия, которые вредят интересам национальной экономической безопасности Украины", — говорится в сообщении.

    По данным Военной прокуратуры Южного региона Украины, ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" отправляет в Крым титановое рудное сырье.

    "В этой связи Минэкономразвития… обратилось в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины с просьбой проработать приведенную Военной прокуратурой Южного региона Украины информацию и высказать позицию по этой ситуации и уточнить конкретные положения законов Украины в сфере внешнеэкономической деятельности, которые могут быть основанием для применения этого вида специальных санкций", — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что согласно закону Украины на территорию Крыма распространяется действие Конституции и законодательства страны.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины попросила суд разрешить провести заочное досудебное расследование в отношении чиновников из Крыма, в частности главы Крыма Сергея Аксенова и экс-прокурора Натальи Поклонской.

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