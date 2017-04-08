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    В Сирии взорвался автобус, один человек погиб, 25 ранены - источник

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (170)

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    Согласно последним данным, в результате взрыва маршрутного автобуса в поселении Хисья на юге провинции Хомс погибла одна женщина, 25 человек получили ранения.
    Конфликт в Сирии
    REUTERS Diaa Al-Din

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В маршрутном автобусе в поселении Хисья на юге провинции Хомс сработало взрывное устройство. В результате пострадали 25 человек, один пассажир погиб. Об этом сообщил РИА Новости источник в провинции Хомс.

    Дональд Трамп
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    "По последним данным, в результате взрыва погибла одна женщина, 25 человек получили ранения", — рассказал собеседник агентства.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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