Риск столкновения России и США в Сирии существенно вырос - Кремль

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Риски столкновения РФ и США в Сирии существенно повышены после удара США по сирийской правительственной авиабазе, вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

"На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска — риск повышен существенно", — подчеркнул Песков в ответ на вопрос, не повышает ли с точки зрения Кремля приостановка этого меморандума риск прямого столкновения России и США в Сирии.

В ответ на просьбу уточнить, рассматривает ли Россия возможность защиты объектов сирийских вооруженных сил с помощью своих сил, находящихся в Сирии, пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос необходимо адресовать военным.

"Это вопрос, который нужно адресовать нашим военным коллегам. Еще раз повторяю, российские вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства. Они продолжают выполнять операцию и делают все, что необходимо, в интересах выполнения тех задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим президентом Путиным", — заявил Песков.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.