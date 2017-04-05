Канада заявила о планах открыть свой рынок оружия для Украины

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что следующим шагом в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере станет открытие рынка оружия.

В понедельник в Оттаве были подписаны договоренности об оборонном сотрудничестве между Минобо6роны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады. Соглашение должно закрепить военное партнерство между странами и создать законодательное поле для тесного сотрудничества между вооруженными силами.

"Отношения между Канадой и Украиной являются уникальными. Подписание оборонного соглашения позволит нам иметь гораздо более обстоятельные и предметнее дискуссии по различным темам. Поэтому внесение Украины в автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию станет следующим шагом", — цитирует Саджана "Укринформ".

При этом он не уточнил срока, когда Украина сможет покупать канадское оружие, отметив, что "мы всегда стараемся двигаться вперед как можно быстрее".

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Указанный список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которых Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. В настоящее время в него включены 35 стран, однако Украины там нет.