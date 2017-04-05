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    В мире

    Канада заявила о планах открыть свой рынок оружия для Украины

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    Соответствующее заявление сделал министр обороны Канады Харджит Саджан. Когда Украина будет включена в данный список стран, он не уточнил, но добавил, что "мы всегда стараемся двигаться вперед как можно быстрее".
    Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан
    @AShevch

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что следующим шагом в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере станет открытие рынка оружия.

    Военный эксперт Сергей Грабский
    Скриншот видео
    У Украины нет средств на покупку современного оружия - эксперт

    В понедельник в Оттаве были подписаны договоренности об оборонном сотрудничестве между Минобо6роны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады. Соглашение должно закрепить военное партнерство между странами и создать законодательное поле для тесного сотрудничества между вооруженными силами. 

    "Отношения между Канадой и Украиной являются уникальными. Подписание оборонного соглашения позволит нам иметь гораздо более обстоятельные и предметнее дискуссии по различным темам. Поэтому внесение Украины в автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию станет следующим шагом", — цитирует Саджана "Укринформ".

    При этом он не уточнил срока, когда Украина сможет покупать канадское оружие, отметив, что "мы всегда стараемся двигаться вперед как можно быстрее".

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    Указанный список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которых Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. В настоящее время в него включены 35 стран, однако Украины там нет.

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