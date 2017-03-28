У Украины нет средств на покупку современного оружия - эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Украине полностью восстановят неприкосновенные военные запасы. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

В частности, президент отметил, что для Нацгвардии планируется оснащение современными системами военной радиосвязи и средствами военной разведки тактического уровня.

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Подробнее о формировании неприкосновенного военного запаса в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому заяву про відновлення непорушних запасів президент зробив саме зараз? І коли ці запаси було вичерпано, якщо вони непорушні і використовувати їх можна виключно в воєнний час?

— Ніхто не говорить про те, що запаси були вичерпані. І говориться про оновлення запасів. Просто, запаси пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства потребують освіження і заміни, час від часу. Чому саме зараз? Тому що на даний час виконується саме указ президента №92 2016 року про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, за якими встановлено порядок оновлення цих запасів. Ми розуміємо, що ситуація складається так, що війна не закінчиться завтра, тому нам постійно треба проводити цю роботу.

Що саме входить у ці військові запаси? Це лише озброєння? Чи і харчування, обмундирування тощо?

— Це і пально-мастильні матеріали, це і запаси палива, це і озброєння, це військова техніка, це харчування, це засоби рятування людей. Стратегічні — не значить виключно військові. Це запаси, які забезпечать життєдіяльність держави. Тобто це запаси відновлювальних матеріалів у разі зруйнування якихось важливих об'єктів інфраструктури. Це і запаси вугілля. Це запаси продовольства, які мають забезпечити більш-менш раціональне функціонування системи держави у особливий період, чи у разі потреби виникнення якихось лих, катастроф чи широкомасштабних бойових дій. Тобто це не лише військові запаси.

НГУ дійсно краще оснащена, ніж військові на передовій? Чому так складається?

— Кількість НГУ порівняно із ЗСУ значно менша, вона виконує абсолютно інші задачі. І відповідно витрат на неї потрібно об'єктивно менше. Те, що на передовій хлопці не забезпечені, я категорично не погоджуюсь, тому що ситуація змінилася на краще. НГУ виконує завдання не на передньому краю, і я думаю, ви погодитесь, їй нема потреби зараз висувати резерви на передову. Наші хлопці військові зараз виконують надзвичайно важливе завдання, яке поставлено міністром оборони і президентом країни, вони не дають розповзтися військовій заразі на інші території.

Президент зазначив, що заплановане подальше оснащення НГУ сучасними системами того ж військового радіозв'язку, засобами військової розвідки тактичного рівня тощо. А ЗСУ вже оснащені такими системами?

— Оснащення ЗСУ продовжується. НГУ — це підрозділ так само збройної системи держави. І на ньому відпрацьовуються не тільки методики, але концепції і можливості використання. Тобто ми маємо такий полігон, який в подальшому, безумовно, піде на оснащення ЗСУ тими запасами, тими новітніми зразками озброєння, військової техніки, засобами зв'язку. Просто НГУ — 60 тисяч. ЗСУ — майже — 300 тисяч. На сьогодні немає можливості, я дуже б хотів, щоб ми оснастили ЗСУ найновішими зразками озброєння саме зараз, але вибачте, тривіальна недостача коштів вимагає від нас економити на цьому і діяти в більш розтягнутому проміжку часу.

У скільки обійдеться платникам податків таке оснащення і новітнім радіозв'язком, і засобами розвідки?

— Ми говоримо про мільярди доларів, яких зараз немає. Ви маєте розуміти, що кожен день війни у нас забирає зараз сім мільйонів доларів щоденно. Їх просто немає, тому, на жаль, я дуже хотів, щоб наші хлопці мали найсучасніше озброєння, але це неможливо в наших умовах.

Що входить в засоби розвідки, крім БПЛА?

— Скажімо так, це є технічні засоби, які дозволяють здійснювати сканування і розвідку місцевості без фізичної присутності особового складу. Це засоби, які дозволяють відстежувати пересування озброєння і військової техніки ворога у тактичному і оперативному тилу. Це спецзасоби зв'язку, які унеможливлюють пеленгування наших підрозділів, або бойових груп, які знаходяться в глибокому тилу противника. Це так само і новітні системи десантування. Це в тому числі примітивні речі, як військові раціони харчування.

Чи можете дати невеликий аналіз військової підготовки сьогоднішніх ЗСУ та НГУ?

— Аналіз можна дати, але виходячи з тих завдань, які виконують підрозділи НГУ та ЗСУ, це буде трошки некоректно. ЗСУ проводять бойові операції безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. НГУ має трошки інші задачі. Її завдання — проведення військово-поліцейських операцій вже після того, як ЗСУ виконали своє завдання, тобто забезпечення порядку в зоні відповідальності. Тому говорити, хто з них більш крутий, це буде трошки некоректно і неправильно.

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Ранее советник замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.