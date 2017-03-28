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    Интервью

    У Украины нет средств на покупку современного оружия - эксперт

    (обновлено: )13102
    Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "ГС" пояснил, что НГУ оснащена лучше ВСУ, только потому что количество бойцов в Нацгвардии меньше, а значит, средств на них нужно меньше.
    Военный эксперт Сергей Грабский
    Скриншот видео

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    В Украине полностью восстановят неприкосновенные военные запасы. Об этом заявил президент Петр Порошенко

    В частности, президент отметил, что для Нацгвардии планируется оснащение современными системами военной радиосвязи и средствами военной разведки тактического уровня. 

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    Подробнее о формировании неприкосновенного военного запаса в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

    (текст публикуется на языке оригинала)

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    Чому заяву про відновлення непорушних запасів президент зробив саме зараз? І коли ці запаси було вичерпано, якщо вони непорушні і використовувати їх можна виключно в воєнний час?

    — Ніхто не говорить про те, що запаси були вичерпані. І говориться про оновлення запасів. Просто, запаси пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства потребують освіження і заміни, час від часу. Чому саме зараз? Тому що на даний час виконується саме указ президента №92 2016 року про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, за якими встановлено порядок оновлення цих запасів. Ми розуміємо, що ситуація складається так, що війна не закінчиться завтра, тому нам постійно треба проводити цю роботу.

    Що саме входить у ці військові запаси? Це лише озброєння? Чи і харчування, обмундирування тощо?

    — Це і пально-мастильні матеріали, це і запаси палива, це і озброєння, це військова техніка, це харчування, це засоби рятування людей. Стратегічні — не значить виключно військові. Це запаси, які забезпечать життєдіяльність держави. Тобто це запаси відновлювальних матеріалів у разі зруйнування якихось важливих об'єктів інфраструктури. Це і запаси вугілля. Це запаси продовольства, які мають забезпечити більш-менш раціональне функціонування системи держави у особливий період, чи у разі потреби виникнення якихось лих, катастроф чи широкомасштабних бойових дій. Тобто це не лише військові запаси.

    НГУ дійсно краще оснащена, ніж військові на передовій? Чому так складається? 

    Испытания боевого модуля Штурм-М
    канал Державний концерн "Укроборонпром" на youtube
    "Укроборонпром" испытал боевой модуль "Штурм-М"

    — Кількість НГУ порівняно із ЗСУ значно менша, вона виконує абсолютно інші задачі. І відповідно витрат на неї потрібно об'єктивно менше. Те, що на передовій хлопці не забезпечені, я категорично не погоджуюсь, тому що ситуація змінилася на краще. НГУ виконує завдання не на передньому краю, і я думаю, ви погодитесь, їй нема потреби зараз висувати резерви на передову. Наші хлопці військові зараз виконують надзвичайно важливе завдання, яке поставлено міністром оборони і президентом країни, вони не дають розповзтися військовій заразі на інші території.

    Президент зазначив, що заплановане подальше оснащення НГУ сучасними системами того ж військового радіозв'язку, засобами військової розвідки тактичного рівня тощо. А ЗСУ вже оснащені такими системами?

    — Оснащення ЗСУ продовжується. НГУ — це підрозділ так само збройної системи держави. І на ньому відпрацьовуються не тільки методики, але концепції і можливості використання. Тобто ми маємо такий полігон, який в подальшому, безумовно, піде на оснащення ЗСУ тими запасами, тими новітніми зразками озброєння, військової техніки, засобами зв'язку. Просто НГУ — 60 тисяч. ЗСУ — майже — 300 тисяч. На сьогодні немає можливості, я дуже б хотів, щоб ми оснастили ЗСУ найновішими зразками озброєння саме зараз, але вибачте, тривіальна недостача коштів вимагає від нас економити на цьому і діяти в більш розтягнутому проміжку часу.

    У скільки обійдеться платникам податків таке оснащення і новітнім радіозв'язком, і засобами розвідки? 

    Учения сухопутных войск
    facebook.com/theministryofdefence.ua
    Полевые учения Национальной академии сухопутных войск

    — Ми говоримо про мільярди доларів, яких зараз немає. Ви маєте розуміти, що кожен день війни у нас забирає зараз сім мільйонів доларів щоденно. Їх просто немає, тому, на жаль, я дуже хотів, щоб наші хлопці мали найсучасніше озброєння, але це неможливо в наших умовах.

    Що входить в засоби розвідки, крім БПЛА? 

    — Скажімо так, це є технічні засоби, які дозволяють здійснювати сканування і розвідку місцевості без фізичної присутності особового складу. Це  засоби, які дозволяють відстежувати пересування озброєння і військової техніки ворога у тактичному і оперативному тилу. Це спецзасоби зв'язку, які унеможливлюють пеленгування наших підрозділів, або бойових груп, які знаходяться в глибокому тилу противника. Це так само і новітні системи десантування. Це в тому числі примітивні речі, як військові раціони харчування.

    Чи можете дати невеликий аналіз військової підготовки сьогоднішніх ЗСУ та НГУ? 

    — Аналіз можна дати, але виходячи з тих завдань, які виконують підрозділи НГУ та ЗСУ, це буде трошки некоректно. ЗСУ проводять бойові операції безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом. НГУ має трошки інші задачі. Її завдання — проведення військово-поліцейських операцій вже після того, як ЗСУ виконали своє завдання, тобто забезпечення порядку в зоні відповідальності. Тому говорити, хто з них більш крутий, це буде трошки некоректно і неправильно.

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    Ранее советник замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

    Напомним, военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.

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