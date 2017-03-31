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    Посольство Франции в Китае призвало своих граждан к бдительности

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    В заявлении посольства говорится, что неизвестный напал с ножом на гражданина Франции и был задержан китайской полицией. В дипмиссии не уточняют, связан ли данный инцидент с убийством китайского гражданина во Франции, произошедшим несколько дней назад.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Посольство Франции в Китае после произошедшего в Шанхае нападения призвало граждан своей страны к соблюдению усиленной бдительности.

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    В заявлении посольства говорится, что неизвестный напал с ножом на гражданина Франции и был задержан китайской полицией. О состоянии жертвы нападения не сообщается.

    "В этом контексте посольство призывает французскую общину в Китае к самой усиленной бдительности", — отмечается в коммюнике. В дипмиссии не уточняют, связан ли данный инцидент с убийством китайского гражданина во Франции, произошедшим несколько дней назад.

    Гражданина КНР в Париже застрелили полицейские, прибывшие по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые акции протеста во Франции. МИД Китая заявил официальный протест в связи с гибелью своего соотечественника.

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