Посольство Франции в Китае призвало своих граждан к бдительности

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Посольство Франции в Китае после произошедшего в Шанхае нападения призвало граждан своей страны к соблюдению усиленной бдительности.

В заявлении посольства говорится, что неизвестный напал с ножом на гражданина Франции и был задержан китайской полицией. О состоянии жертвы нападения не сообщается.

"В этом контексте посольство призывает французскую общину в Китае к самой усиленной бдительности", — отмечается в коммюнике. В дипмиссии не уточняют, связан ли данный инцидент с убийством китайского гражданина во Франции, произошедшим несколько дней назад.

Гражданина КНР в Париже застрелили полицейские, прибывшие по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые акции протеста во Франции. МИД Китая заявил официальный протест в связи с гибелью своего соотечественника.