Демократы в конгрессе США выступили за самоотвод главы комитета по разведке

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Лидер демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси призвала спикера Пола Райана настоять на самоотводе председателя комитета по разведке Девина Нунеса от расследования о "российском влиянии" на американские выборы на фоне острой межпартийной борьбы, передает агентство Рейтер.

Райан, представляющий республиканцев, ранее заявил через своего представителя, что "полностью доверяет председателю Нунесу в проведении всестороннего, честного и заслуживающего доверия расследования".

Ранее официальный представитель Нунеса Джек Ленджер сообщил, что конгрессмен встречался на территории Белого дома с источником для получения информации о прослушивании Трампа. Эти сообщения вызвали шквал критики со стороны демократов. Глава демократической фракции в комитете по разведке Чак Шумер заявил, что Нунес должен отстраниться от расследования о "российском влиянии" на американские выборы. Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что "Нунес скомпрометировал свой пост" и "если комитет продолжит расследование, он должен уйти в отставку".

"Дискредитированное поведение председателя Нунеса бросило тень на ведомство. Спикер Райан должен настоять, как минимум, на том, чтобы председатель Нунес немедленно заявил самоотвод в расследовании "российских связей" Трампа", — заявила Пелоси.

Ранее с таким же призывом выступил заместитель главы комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф.

На прошлой неделе Нунес сообщил со ссылкой на источники, что сотрудников Трампа прослушивали в ходе предвыборной кампании, как утверждал сам Трамп в Twitter. Однако, по словам Нунеса, речь шла о "законной" прослушке, на которую сотрудники Трампа попали лишь случайно.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.