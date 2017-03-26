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    Мощный взрыв произошел на западе Британии, десятки пострадавших - СМИ

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    По информации СМИ, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Причиной взрыва газета называет утечку газа или пожар.
    Мощный взрыв произошел на западе Британии, десятки пострадавших
    @DailyMirror

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд из-за, предположительно, утечки газа или пожара; пострадали 15 человек, сообщает издание Mirror.

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    По его данным, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Ущерб был, предположительно, нанесен и другим близлежащим зданиям.

    Причиной взрыва газета называет утечку газа или пожар. На место прибыли многочисленные правоохранители и как минимум десять машин скорой помощи.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Брюсселе, который произошел из-за утечки бытового газа.

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