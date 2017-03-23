Стрельба в Висконсине: 4 человека погибли, в том числе офицер полиции

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в американском штате Висконсин погибли четыре человека, среди них офицер полиции, сообщает телеканал Fox 6.

Ранее сообщалось, что несколько эпизодов стрельбы произошли на севере Висконсина.

Отмечается, что стрельба происходила сразу в трех местах с небольшими интервалами. Полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование.

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Напомним, теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Телеканал Fox 6 Стрельба в американском штате Висконсин

​По последним данным, в результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые.