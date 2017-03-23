наверх
23.03.201704:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    В мире

    Стрельба в Висконсине: 4 человека погибли, в том числе офицер полиции

    (обновлено: )9
    Как сообщается, стрельба происходила сразу в трех местах с небольшими интервалами. Полиция задержала подозреваемого, в настоящее время ведется расследование.
    Стрельба в американском штате Висконсин
    @fox6now

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в американском штате Висконсин погибли четыре человека, среди них офицер полиции, сообщает телеканал Fox 6.

    Теракт в Лондоне. Оказание помощи пострадавшим
    @BBCNews
    Обнародовано видео первых минут теракта в центре Лондона

    Ранее сообщалось, что несколько эпизодов стрельбы произошли на севере Висконсина.

    Отмечается, что стрельба происходила сразу в трех местах с небольшими интервалами. Полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование.

    Смотрите также — Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха

    Напомним, теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

    Телеканал Fox 6
    Стрельба в американском штате Висконсин

    ​По последним данным, в результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Нацбанк Украины
    "Геть з України". Атаки на банки РФ
    Министерство юстиции Украины
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия