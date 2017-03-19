Военные в Донбассе со стрельбой задержали машину, сбившую сержанта на блокпосту

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Военнослужащие в зоне АТО, применив огнестрельное оружие, остановили гражданский автомобиль, водитель которого сбил сержанта на блокпосту возле города Счастье в Луганской области, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 19 марта, во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения АТО неподалеку от города Счастье на Луганщине военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию военнослужащих и пытался пересечь блокпост без проверки", — говорится в сообщении.

По данным штаба, водитель совершил наезд на сержанта, в результате чего тот проехал на капоте автомобиля около 5 метров, упал и сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие. Автомобиль получил 6 пулевых пробоин.

В результате инцидента водитель авто не пострадал, но сержант был травмирован.

Как сообщил в эфире "112 Украина" представитель штаба АТО Сергей Жмурко, водитель автомобиля был пьян.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.