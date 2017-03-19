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    Военные в Донбассе со стрельбой задержали машину, сбившую сержанта на блокпосту

    (обновлено: )68321
    По данным штаба АТО, "неподалеку от города Счастье на Луганщине военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию военнослужащих".
    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    Лаура Литвиненко/Facebook

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Военнослужащие в зоне АТО, применив огнестрельное оружие, остановили гражданский автомобиль, водитель которого сбил сержанта на блокпосту возле города Счастье в Луганской области, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина
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    "Сегодня, 19 марта, во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения АТО неподалеку от города Счастье на Луганщине военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию военнослужащих и пытался пересечь блокпост без проверки", — говорится в сообщении.

    По данным штаба, водитель совершил наезд на сержанта, в результате чего тот проехал на капоте автомобиля около 5 метров, упал и сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие. Автомобиль получил 6 пулевых пробоин.

    В результате инцидента водитель авто не пострадал, но сержант был травмирован.

    Как сообщил в эфире "112 Украина" представитель штаба АТО Сергей Жмурко, водитель автомобиля был пьян.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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