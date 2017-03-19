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    СМИ: Минфин оценил потери из-за блокады Донбасса в 2 млрд грн налогов

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (169)

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    Источник в Министерстве финансов сообщил, что, по их подсчетам, потеря 40 предприятий в ЛДНР обойдется бюджету в сумму порядка 2 млрд грн налоговых поступлений.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. По подсчетам Министерства финансов, потеря 40 предприятий в ЛДНР в результате запрета на перемещение товаров через линию разграничения в Донбассе лишит украинский бюджет около 2 млрд грн налоговых поступлений, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева со ссылкой на источник в министерстве.

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    Так, по оценкам Укрметаллургпрома, прекращение торговли с металлургическими предприятиями на неподконтрольных территориях повлечет за собой потерю 1,6 млрд грн налогов.

    "Источник ZN.UA в Министерстве финансов сообщил, что, по их подсчетам, потеря 40 предприятий ОРДЛО обойдется бюджету в сумму порядка 2 млрд грн налоговых поступлений. И эта цифра больше похожа на правду, чем озвученные Гройсманом в 32 млрд", — говорится в статье.

    Отмечается, что опрошенные эксперты обратили внимание на то, что предприятия, до последнего времени работавшие в ОРДЛО под украинской регистрацией – это экспортеры, которые не платили НДС, образующий большую часть налоговых поступлений. Тоже самое, в связи с официальной убыточностью, касается и налога на прибыль.

    "То есть прямые налоговые потери вряд ли будут очень уж значимы. Гораздо хуже, конечно, со взносами в Пенсионный фонд и налогом на доходы физлиц — ведь зарплаты на крупных предприятиях с большими штатами платились в основном официально", — заключает она.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) будет следить за последствиями для гражданского населения решения Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения.

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