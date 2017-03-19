Пивзавод в Донецке возобновил работу после трехлетнего простоя

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Один из крупнейших пивоваренных заводов, теперь находящийся на неподконтрольной части Украины, после трехлетнего простоя возобновил свою работу в Донецке, сообщает РИА Новости.

"Состоялся запуск Донецкого пивоваренного завода. С сегодняшнего дня завод будет работать… Продукция будет соответствовать всем мировым стандартам, выпускаться будет "Жигулевское" пиво", — сказал журналистам представитель руководства предприятия.

На церемонии открытия присутствовал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он отметил, что восстановить процесс работы завода удалось благодаря введению внешнего управления.

"Этот завод был одним из крупнейших предприятий в Украине по данному производству. Завод стоял 2,5 года. Внешнее управление ввели, и завод заработал", — сказал журналистам Захарченко.

Как сообщалось ранее, Украина из-за поставок в Донбасс стала крупнейшим импортером российского мяса и пива.