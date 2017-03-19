наверх
19.03.201710:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Пивзавод в Донецке возобновил работу после трехлетнего простоя

    (обновлено: )1110
    Запуск завода состоялся в субботу, 18 марта. По словам руководства, продукция будет соответствовать всем мировым стандартам, выпускаться будет "Жигулевское" пиво".
    Бутылки пива. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Один из крупнейших пивоваренных заводов, теперь находящийся на неподконтрольной части Украины, после трехлетнего простоя возобновил свою работу в Донецке, сообщает РИА Новости.

    Пивная йога покоряет мир
    @bieryoga
    "Пивная йога" покоряет мир

    "Состоялся запуск Донецкого пивоваренного завода. С сегодняшнего дня завод будет работать… Продукция будет соответствовать всем мировым стандартам, выпускаться будет "Жигулевское" пиво", — сказал журналистам представитель руководства предприятия.

    На церемонии открытия присутствовал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он отметил, что восстановить процесс работы завода удалось благодаря введению внешнего управления.

    "Этот завод был одним из крупнейших предприятий в Украине по данному производству. Завод стоял 2,5 года. Внешнее управление ввели, и завод заработал", — сказал журналистам Захарченко.

    Как сообщалось ранее, Украина из-за поставок в Донбасс стала крупнейшим импортером российского мяса и пива.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Перекрытие международной трассы в Ровенской области копателями янтаря
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Андрей Забловский
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ