наверх
19.03.201710:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Цена блокады Донбасса для Украины

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (169)

    (обновлено: )44131
    Государственная блокада Донбасса грозит Украине серьезными социально-экономическими последствиями. В этом сходятся власти и эксперты. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Решение СНБО о перекрытии всех ж/д и автодорог на неподконтрольные правительству территории Донбасса было вынужденным ответом на обвинения участников блокады во главе с нардепами Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком в "зраде" и "торговле на крови". Причем самих участников блокады, продолжавшейся с конца февраля, президент Украины Петр Порошенко обвинил в том, что они нисколько не приблизили возвращение Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А наоборот отдалили.

    Их действия стали причиной того, сказал Порошенко, что ЛДНР "национализировали" предприятия украинской юрисдикции. Тут, конечно, президент слукавил. Потому что снятие "парасюковской" блокады было лишь одним из требований ЛДНР. Второе – регистрация этих предприятий в фискальных органах республик и уплата ими налогов в тамошние бюджеты вместо украинского

    Продолжение читайте в статье: "Официальная" блокада Донбасса: что это значит для ЛДНР"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Перекрытие международной трассы в Ровенской области копателями янтаря
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Андрей Забловский
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ