Цена блокады Донбасса для Украины

Решение СНБО о перекрытии всех ж/д и автодорог на неподконтрольные правительству территории Донбасса было вынужденным ответом на обвинения участников блокады во главе с нардепами Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком в "зраде" и "торговле на крови". Причем самих участников блокады, продолжавшейся с конца февраля, президент Украины Петр Порошенко обвинил в том, что они нисколько не приблизили возвращение Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А наоборот отдалили.

Их действия стали причиной того, сказал Порошенко, что ЛДНР "национализировали" предприятия украинской юрисдикции. Тут, конечно, президент слукавил. Потому что снятие "парасюковской" блокады было лишь одним из требований ЛДНР. Второе – регистрация этих предприятий в фискальных органах республик и уплата ими налогов в тамошние бюджеты вместо украинского.

Продолжение читайте в статье: "Официальная" блокада Донбасса: что это значит для ЛДНР"