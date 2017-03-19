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    Экономика

    СБУ изъяла в Донбассе поддельный алкоголь на 30 млн грн

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    Правоохранители установили, что производством фальсифицированного алкоголя занимался житель Славянска, реализовывая его через торговые сети региона.
    СБУ изъяла в Донбассе поддельный алкоголь на 30 млн грн
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения силовой операции в Донбассе фальсифицированный алкоголь на сумму более миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

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    Служба безопасности Украины
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    "Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения антитеррористической операции контрафактный алкоголь на сумму более тридцати миллионов гривен", — указывается в сообщении.

    Правоохранители установили, что производством фальсифицированного алкоголя занимался житель Славянска Донецкой области, реализовывая его через торговые сети региона. Правоохранители уже изъяли фальсифицированный алкоголь в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе. Силовики уже возбудили дело по статье "незаконное производство подакцизных товаров".

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области.

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