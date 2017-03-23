Теракт в Лондоне: число погибших и пострадавших возросло

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до пяти, ранены 40 человек, сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека и как минимум 20 пострадали.

Смотрите также — Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха

"Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер", — сказал Роули.

Он подтвердил, что исполнитель теракта был застрелен, но личность его раскрывать не стал.

"Расследование продолжается, так что на данном этапе раскрывать личность его, говорить о возможных сообщниках неуместно. Мы не будем это комментировать", — отметил Роули.

Смотрите также — Атаки в центре Лондона: могли пострадать до десяти человек (18+)

Теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.