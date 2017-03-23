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    Атаковавший был движим идеями международного терроризма - полиция Лондона

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    Глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули призвал всех "воздержаться от спекуляций и дождаться окончания расследования" происшествия.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Совершивший теракт в Лондоне, возможно, был связан с международным терроризмом, однако окончательные выводы делать рано, заявил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

    РИА Новости
    Террористическая атака в Лондоне. Инфографика

    "Атаковавший был движим идеями международного терроризма, однако делать окончательные вывода еще рано. В расследовании участвуют сотни сотрудников полиции… Я призываю всех воздержаться от спекуляций и дождаться окончания расследования", — сказал Роули журналистам в ночь на четверг.

    "Атаковавший был остановлен вблизи от входа в парламент. Подозреваем, что он бы связан с исламскими террористами… Мы думаем, что знаем, кем он был и делаем все, чтобы установить его связи с сообщниками", — добавил он.

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    Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезавшись в здание. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали по меньшей мере 20 человек.

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