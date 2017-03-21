Охранник КГГА сообщил о стрельбе, на вызов прибыли полиция и пожарные

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, около 21.00 охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля.

На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили, сообщает "24 Канал".

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Также на место прибыл пожарный расчет. Сообщается, что в результате визуального обследования следов внешнего воздействия (пулевых отверстий и т.п.) специалисты не обнаружили.

24 канал Обследование возможного места попадания пули в здание КГГА

Отметим, на третьем этаже КГГА размещены кабинеты управления по работе с персоналом.

Ранее сообщалось, что здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета.