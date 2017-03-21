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    Киев

    Охранник КГГА сообщил о стрельбе, на вызов прибыли полиция и пожарные

    (обновлено: )5210
    На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили. Также не были обнаружены следы попадания пуль в здание КГГА.
    Здание Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, около 21.00 охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля.

    На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили, сообщает "24 Канал".

    Смотрите также: Первые кадры с места взрыва в здании полиции в Ровно

    Также на место прибыл пожарный расчет. Сообщается, что в результате визуального обследования следов внешнего воздействия (пулевых отверстий и т.п.) специалисты не обнаружили. 

    24 канал
    Обследование возможного места попадания пули в здание КГГА

    Отметим, на третьем этаже КГГА размещены кабинеты управления по работе с персоналом. 

    Ранее сообщалось, что здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета. 

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