Конфликт между главой ВСП и активистами в Киеве закончился стрельбой

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КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк открыл огонь во время конфликта с активистами молодежного движения "Традиция и порядок", сообщил один из участников конфликта Евгений Карась.

По его словам, Бенедисюк, находясь за рулем своего авто, пытался наехать на активистов, "которые обвиняют его в коррупции".

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"Судья Бенедисюк на Осокорках пытался задавить машиной, а позже открыл огонь из пистолета по активистам молодежного движения "Традиция и порядок". Активисты пришли к судье пообщаться и расклеить листовки, Бенедисюк претендует на высокую должность на госслужбе, занимаясь коррупцией. Об этом активисты сегодня подали заявление в НАБУ перед визитом к чиновнику", — написал Карась на своей странице в Facebook.

"У активистов разбит фотоаппарат, планшет и мелкие повреждения от тарана бампером", — добавил он, разместив видео происшествия.

В Высшем совете правосудия, в свою очередь, утверждают, что на Бенедисюка возле его же дома поздно вечером напали более 10 человек в балаклавах, в связи с чем он был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия.

"17 марта поздно вечером более 10 одетых в балаклавы человек совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену у их частного дома. И.Бенедисюк вызвал полицию. В то же время в целях самозащиты был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия", — сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, слова которой приводит "Украинская правда".

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Прокомментировал инцидент и народный депутат "(Народный фронт"), член коллегии МВД Антон Геращенко, заявив, что молодые люди якобы действовали по указанию бывшего главы Администрации президента при президенте Викторе Януковиче Андрея Портнова.

Как сообщается, на место происшествия прибыла оперативная группа полиции, активисты были задержаны. Их доставили в Дарницкое РУВД, однако впоследствии отпустили.