Украинцы завоевали "серебро" ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Мужская сборная Украины завоевала "серебро" в командном зачете в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы, который проходит в словенском Мариборе.

Павел Коростылёв, Виктор Банкин и Олег Омельчук набрали 1728 очков, но уступили россиянам Николаю Килину, Владимиру Гончарову и Артему Черноусову, которые получили 1734 очка из 1800 возможных. "Бронза" у представителей сборной Сербии (1727 очков).

Турнир завершится 12 марта, сообщает Р-Спорт.

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Ранее сообщалось, что в Белграде (Сербия) состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях, где украинские спортсмены завоевали пять наград — 1 "серебро" и 4 "бронзы" (16-е место в медальной таблице). Победу в командном зачете одержала команда Польши — 7-1-4, 12, на втором месте сборная Великобритании — 5-4-1, 10, на третьем — Германии — 2-2-5, 9.