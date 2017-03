Украинка Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украинская лучница Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука в помещении. Чемпионат проходит во французском городе Виттель, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале украинская спортсменка обыграла россиянку Евгению Тимофееву со счетом 6:0.

Ранее Марченко в составе женской сборной завоевала "бронзу" Чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении.

