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    Спорт

    Украинка Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука

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    В финале чемпионата Европы во французском городе Виттель украинская спортсменка Вероника Марченко обыграла россиянку Евгению Тимофееву со счетом 6:0.
    Украинка Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украинская лучница Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука в помещении. Чемпионат проходит во французском городе Виттель, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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    В финале украинская спортсменка обыграла россиянку Евгению Тимофееву со счетом 6:0.

    Ранее Марченко в составе женской сборной завоевала "бронзу" Чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины по синхронному плаванию завоевала "серебро" в технической программе на соревнованиях Make Up for Seven в Париже.

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