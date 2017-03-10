Украинка Авраменко взяла "золото" ЧЕ в стрельбе из винтовки

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинка Галина Авраменко завоевала "золото" чемпионата Европы в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров, который проходит в словенском Мариборе.

"Титул континентальной чемпионки среди женщин в упражнении ГП-11А завоевала Галина Авраменко", — сообщает в пятницу пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Она победила в медаль-матче армянку Лилит Мкртчан. В медаль-матче за "бронзу" россиянка Юлия Эйдензон победила соотечественницу Ольгу Степанову со счетом 6:2.

При этом Авраменко вместе с коллегами Людмилой Василюк и Викторией Рыбаловой заняли второе место пьедестала в командных соревнованиях. Они уступили россиянкам Ольге Степановой, Юлии Эйдензон и Ирине Измалковой.

dsmsu.gov.ua Галина Авраменко, Людмила Василюк и Виктория Рыбалова заняли второе место пьедестала в командных соревнованиях на ЧЕ в стрельбе из винтовки

Напомним, мужская сборная Украины завоевала "серебро" в командном зачете в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы.