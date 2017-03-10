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    Украинка Авраменко взяла "золото" ЧЕ в стрельбе из винтовки

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    Лучшей в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров стала Галина Авраменко. Кроме того, она и ее коллеги Людмила Василюк и Виктория Рыбалова заняли второе место пьедестала в командных соревнованиях.
    Галина Авраменко завоевала золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров, который проходит в словенском Мариборе
    dsmsu.gov.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинка Галина Авраменко завоевала "золото" чемпионата Европы в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров, который проходит в словенском Мариборе.

    "Титул континентальной чемпионки среди женщин в упражнении ГП-11А завоевала Галина Авраменко", — сообщает в пятницу пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

    Она победила в медаль-матче армянку Лилит Мкртчан. В медаль-матче за "бронзу" россиянка Юлия Эйдензон победила соотечественницу Ольгу Степанову со счетом 6:2.

    При этом Авраменко вместе с коллегами Людмилой Василюк и Викторией Рыбаловой заняли второе место пьедестала в командных соревнованиях. Они уступили россиянкам Ольге Степановой, Юлии Эйдензон и Ирине Измалковой.

    dsmsu.gov.ua
    Галина Авраменко, Людмила Василюк и Виктория Рыбалова заняли второе место пьедестала в командных соревнованиях на ЧЕ в стрельбе из винтовки

    Напомним, мужская сборная Украины завоевала "серебро" в командном зачете в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на чемпионате Европы.

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