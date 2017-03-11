Стрельба в казино Одессы. В конфликте замешаны экс-"беркутовцы"

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В вооруженном конфликте в подпольном казино Одессы, произошедшем в ночь на 10 марта, принимали участие семь человек, среди которых были бывшие сотрудники расформированного спецподразделения "Беркут".

Ранее сообщалось, что в результате конфликта был похищен гражданин Турции.

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Как пишет Думская, конфликт произошел между двумя группировками, каждую из которых возглавляют бывшие сотрудники милиции.

"В одну группу входят экс-"беркутовцы" и спортсмены, в другой — бывшие милиционеры и представитель нацменьшинства. Первая (…) крышует нелегальные игровые заведения", — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Отмечается также, что накануне гражданин Турции выиграл в подпольном казино 260 тысяч гривен. В нелегальном учреждении ему выдали лишь 60 тысяч и пообещали отдать остальное позже, однако на следующий день иностранцу деньги так и не отдали, после чего он вернулся ночью с "подкреплением".

Думская.net Стрельба в подпольном казино Одессы

Другая сторона столкновений в ходе конфликта и стрельбы "забрала" с собой турка. Его отпустили на следующий день, однако выигрыш так и не отдали.

Как сообщалось, в результате стрельбы никто не пострадал.