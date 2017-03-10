В Одессе со стрельбой похитили гражданина Турции из казино - СМИ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные злоумышленники в ночь на 10 марта похитили иностранца из игорного заведения, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в области.

По словам собеседника агентства, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из помещений, расположенных в Киевском районе города.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в заведении, которое, по предварительным данным, функционировало как нелегальное казино, группа из 5-7 человек устроила стрельбу.

"Стреляя из пистолетов, вероятно, для устрашения, они увезли с собой находившегося в зале гражданина Турции, который якобы выиграл большую сумму денег", — рассказал представитель управления.

По другим данным, неизвестные также ограбили указанное игорное заведение.

Официально в главке данную информацию не комментируют. Однако в полиции уточнили, что в настоящее время "устанавливается место пребывания иностранца".

Ведутся соответствующие неотложные мероприятия.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате стрельбы в одном из кафе Винницы.