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    Происшествия

    В Одессе со стрельбой похитили гражданина Турции из казино - СМИ

    (обновлено: )68
    Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в заведении, которое, по предварительным данным, функционировало как нелегальное казино, группа из 5-7 человек устроила стрельбу.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные злоумышленники в ночь на 10 марта похитили иностранца из игорного заведения, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в области.

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    По словам собеседника агентства, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из помещений, расположенных в Киевском районе города.

    Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в заведении, которое, по предварительным данным, функционировало как нелегальное казино, группа из 5-7 человек устроила стрельбу.

    "Стреляя из пистолетов, вероятно, для устрашения, они увезли с собой находившегося в зале гражданина Турции, который якобы выиграл большую сумму денег", — рассказал представитель управления.

    По другим данным, неизвестные также ограбили указанное игорное заведение.

    Официально в главке данную информацию не комментируют. Однако в полиции уточнили, что в настоящее время "устанавливается место пребывания иностранца".

    Ведутся соответствующие неотложные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате стрельбы в одном из кафе Винницы.

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