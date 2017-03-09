Заказное убийство в Киеве — только начало. Все будет жестче и циничнее

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Одесский предприниматель Александр Ряжев, больше известный под кличкой Беня, был убит 8 марта в центре Киева в собственном Mercedes. Киллер расстрелял его в упор. Подошел к автомобилю, когда родитель остановился на въезде к дому перед шлагбаумом, и выпустил всю обойму из пистолета импортного производства. Четыре пули попали в цель, но еще двумя были ранены дети Ряжева — 5-летний сын и 8-летняя дочь, которые сидели на заднем сидении. Девочку с ранением руки, а мальчика с ранением ног госпитализировали. Бизнесмена пытались реанимировать медики "скорой", но он умер по пути в больницу.

Ресторатор старой закалки

Глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщил, что основная версия убийства бизнесмена, владельца ресторанов в Одессе, — его бизнес-деятельность.

"По предварительным версиям, это профессиональная деятельность. Анализируя всю предыдущую информацию, которая будет собрана, будут отрабатывать новые версии, в том числе и личная жизнь. Первоочередные мероприятия проводятся. Есть несколько свидетелей. Есть ряд записей камер наружного наблюдения, они еще анализируются", — сообщил Крищенко.

А тем временем в интернете появилась версия, что дескать ресторатор был заядлым карточным игроком и накануне проиграл полмиллиона долларов.

Что касается личности погибшего, она незаурядна. Александр Ряжев известен в Одессе как владелец ресторана "Зебра" и одноименного пляжного комплекса на 10-й Фонтана. Ранее ему принадлежало кафе "Витрина" на Сегедской. В 2007 году Ряжева обвиняли в попытке рейдерского захвата здания "Облпотребсоюза" на той же улице. В 2007 году Александр Ряжев баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Аграрная Украина". Но до того, как стать успешным бизнесменом, "Беня" в 90-х, по слухам, входил в группировку "солнцевских", которые помогли ему финансово встать на ноги и развернуться в Одессе.

ТСН/Валерия Ковалинская Убийство бизнесмена в Киеве

Ресторатора заказали компаньоны

То, что это убийство заказное, не вызывает сомнения у правоохранителей. И, по их мнению, дети пострадали случайно, из-за тонированных стекол их в салоне просто не мог увидеть убийца. Впрочем, в последнее время убийцы не церемонятся. В августе 2015 года в Николаеве валютчика расстреляли на глазах у жены и дочери-инвалида и забрали сумку с деньгами.

"Это в 90-х бандиты жили по понятиям и был своеобразный "кодекс чести", а сегодня ничего этого нет. Никаких правил. Просто захотели — пошли убили, ограбили, отняли. И это будет продолжаться. Сегодня уже есть молодежные группировки, слабенькие, но жестокие, они как волки голодные сбились в стаю, набросились, отняли. Но нас еще ждет более организованная, на высшем уровне, когда этим делом займутся члены ОПГ из 90-х. И уже пошло движение, они постепенно возвращаются", - отмечает экс-сотрудник ГУБОП Александр.

Сегодня проще и легче найти человека готового убить. Появилось больше людей способных нажать на курок, в то же время, найти киллера непросто, отмечает милиционер.

"Среди молодежи можно найти быстро, они ничего не понимают и ни о чем не думают. Оружия много, люди есть, беспредельщиков много появилось. По сути, для убийства есть два основных мотива — страх и корысть. Страх, это когда человек боится за свою жизнь, а корысть — исключительно ради денег. Уверен на 90%, что ресторатора убили из-за его бизнеса, скорее всего компаньоны — партнеры, а не ревнивый муж любовницы или же брошенная им дама", - отмечает экс-сотрудники ГУБОП Александр.

По всей видимости речь шла о больших деньгах и явно, что киллеры долго следили за жертвой. Даже день 8 марта — выходной — выбрали не случайно, были уверены, что отдыхают в этот день все, в том числе и полицейские.

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