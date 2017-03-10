Стрельба в Швейцарии: в кафе Базеля убиты два человека

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные устроили стрельбу в одном из кафе в швейцарском Базеле, два человека погибли и еще один получил тяжелое ранение.

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По данным издания 20minutes, инцидент произошел в четверг около 20.15 (21.15 по Киеву)

Злоумышленников было двое, им удалось скрыться с места преступления. Полиция пока не может установить мотивы нападения.

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Как сообщалось, в четверг вечером в немецком Дюссельдорфе на железнодорожном вокзале мужчина с топором набросился на людей. В результате нападения были ранены пять человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Нападавший также был ранены и в ходе спецоперации задержан полицией.