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    Стрельба в Швейцарии: в кафе Базеля убиты два человека

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    ЧП в Европе: теракты в Германии, резня в Лондоне (106)

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    Как сообщают местные СМИ, злоумышленников было двое, им удалось скрыться с места преступления. Полиция пока не может установить мотивы нападения.
    Полиция на месте стрельбы в бельгийском Базеле
    @bazonline

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные устроили стрельбу в одном из кафе в швейцарском Базеле, два человека погибли и еще один получил тяжелое ранение.

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    По данным издания 20minutes, инцидент произошел в четверг около 20.15 (21.15 по Киеву)

    Злоумышленников было двое, им удалось скрыться с места преступления. Полиция пока не может установить мотивы нападения.

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    Как сообщалось, в четверг вечером в немецком Дюссельдорфе на железнодорожном вокзале мужчина с топором набросился на людей. В результате нападения были ранены пять человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Нападавший также был ранены и в ходе спецоперации задержан полицией. 

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