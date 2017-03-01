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    Общество

    Военные проводят учебные стрельбы в Луганской области - Минобороны

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    Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, военные, на оговоренном минскими договоренностями расстоянии, шлифуют боевые навыки - выполняют стрельбы из различных видов оружия.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Учебно-боевые стрельбы из различных видов оружия проходят на части территории Луганской области, которая подконтрольна властям, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

    Первые после Нового года учебные полеты бомбардировочной авиации ВВС Украины в Хмельницкой области
    Министерство обороны Украины
    Учебные полеты бомбардировочной авиации ВВС Украины в Хмельницкой области

    "Учебно-боевые стрельбы артиллеристов в Луганской области… Украинские военные, на оговоренном минскими договоренностями расстоянии, шлифуют боевые навыки — выполняют стрельбы из различных видов оружия", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, во время занятий на полигоне работали также артиллеристы.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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