Скандал с учебкой "Десна": командование знало, что там творится - Стариков

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. На учебные центры ВСУ в бюджете на 2017 год предусмотрели 250 млн гривен. При этом министр обороны Степан Полторак заявил, что часть этих средств, около 130 млн гривен будет направлена на восстановление фондов учебного центра Сухопутных войск ВСУ "Десна", вокруг которого накануне разгорелся скандал: один из контрактников выложил в интернет видео того, в каких ужасных условиях проживают военные в казармах. После этого в Минобороны заявили, что офицеров центра накажут, поскольку именно они виноваты в сложившейся ситуации.

Почему в Минобороны заговорили о выделении средств только после того, как военные стали жаловаться на непригодные для проживания условия, прояснил военный эксперт Олег Стариков.

"Десна" — это 169-й учебный центр, он подчинен командованию Сухопутных войск, командование Сухопутных войск подчинено Генштабу. Это все известно. "Десна" находится рядом с Киевом, это придворная часть так называемая, командование каждый день туда ездит. Они что, не знали, что там происходит? Все знали. Еще в 1999 году мне предлагали перейти на полковничью должность в "Десну", я отказался категорически, потому что там как было в 1999 году, так и сейчас ничего особо не поменялось", — рассказал Стариков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Ранее сообщалось, что подполковник Вооруженных сил Украины погиб в результате взрыва ручной кумулятивной гранаты во время учений на полигоне "Десна", один солдат получил осколочные ранения.