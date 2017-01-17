Учебные сборы резервистов стартовали в Харьковской области

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На одном из полигонов Харьковской области начались учебные сборы резервистов оперативного резерва, сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе учений и тренировок. К проведению сборов привлечены более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины. Учитывая уже приобретенный опыт, для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава, развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов", — сообщает пресс-служба Генштаба.

Генштаб ВСУ, facebook Учебные сборы резервистов оперативного резерва в Харьковской области.

После прибытия в лагерь резервистов направят в учебные центры, где они в течение 15 суток будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.