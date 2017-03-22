Экс-президента Южной Кореи почти сутки допрашивали прокуратуре

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула здание прокуратуры спустя почти 22 часа после начала допроса, передает агентство Рейтер.

Прокуратура подозревает Пак Кын Хе в причастности к 13 коррупционным делам, в которых замешана ее ближайшая подруга Цой Сун Суль, арестованная в конце прошлого года.

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Ранее сообщалось, что допрос Пак Кын Хе длился 14 часов и завершился около полуночи по местному времени. Она должна была покинуть здание прокуратуры, предварительно проверив верность записанных показаний.

Это первый допрос экс-президента, так как до сих пор она пользовалась правом юридической неприкосновенности как первое лицо государства и отказывалась от встреч с прокурорами. После того как Конституционный суд утвердил объявленный ей в декабре импичмент, Пак потеряла юридический иммунитет. Утром во вторник, 21 марта, она заявила, что готова "искренне отвечать на все вопросы".