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    Экс-президента Южной Кореи почти сутки допрашивали прокуратуре

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    Прокуратура Южной Кореи подозревает Пак Кын Хе в причастности к 13 коррупционным делам, в которых замешана ее ближайшая подруга Цой Сун Суль, арестованная в конце прошлого года.
    Пак Кын Хе
    REUTERS Kim Hong-Ji

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула здание прокуратуры спустя почти 22 часа после начала допроса, передает агентство Рейтер.

    Пак Кын Хе
    REUTERS Jeon Heon-Kyun
    Впервые президент Южной Кореи отстранен из-за импичмента

    Прокуратура подозревает Пак Кын Хе в причастности к 13 коррупционным делам, в которых замешана ее ближайшая подруга Цой Сун Суль, арестованная в конце прошлого года.

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    Ранее сообщалось, что допрос Пак Кын Хе длился 14 часов и завершился около полуночи по местному времени. Она должна была покинуть здание прокуратуры, предварительно проверив верность записанных показаний.

    Это первый допрос экс-президента, так как до сих пор она пользовалась правом юридической неприкосновенности как первое лицо государства и отказывалась от встреч с прокурорами. После того как Конституционный суд утвердил объявленный ей в декабре импичмент, Пак потеряла юридический иммунитет. Утром во вторник, 21 марта, она заявила, что готова "искренне отвечать на все вопросы".

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