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    В мире

    Отстраненная от должности президент Южной Кореи покинула резиденцию

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    Кортеж отстраненной от должности Пак Кын Хе покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени. Из Голубого дворца она направится в частные апартаменты в Сеуле.
    Пак Кын Хе
    REUTERS Kim Hong-Ji

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, отстраненная от должности глава Южной Кореи Пак Кын Хе покинула официальную резиденцию президента.

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    Трансляция от Голубого дворца ведется в прямом эфире телеканала YTN.

    Кортеж покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени, хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18.00. Из Голубого дворца Пак Кын Хе направится в частные апартаменты в Сеуле.

    ytn.co.kr
    Отстраненная от должности президент Южной Кореи покинула резиденцию

    В пятницу конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.

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