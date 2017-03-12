КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 марта, отстраненная от должности глава Южной Кореи Пак Кын Хе покинула официальную резиденцию президента.

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Трансляция от Голубого дворца ведется в прямом эфире телеканала YTN.

Кортеж покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени, хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18.00. Из Голубого дворца Пак Кын Хе направится в частные апартаменты в Сеуле.

ytn.co.kr Отстраненная от должности президент Южной Кореи покинула резиденцию

В пятницу конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.