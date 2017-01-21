США требуют от Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина. Власти США требуют от Южной Кореи ареста брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о коррупции, заявил помощник прокурора Федерального суда Манхеттена в Нью-Йорке, передает агентство Рейтер.

Как сообщил представитель прокуратуры, США обратились к Южной Корее с требованием арестовать одного из бывших советников южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd. Пан Ги Сана, который является братом Пан Ги Муна. США также планируют потребовать его экстрадиции.

На прошлой неделе агентство Рейтер сообщило, что власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных лиц.

По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как отмечает Рейтер, племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке.

ООН отказалось комментировать обвинения, выдвинутые американскими властями против родственников бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.