Министры обороны Финляндии и США обсудили "российскую агрессию"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Министры обороны США Джеймс Мэттис и Финляндии Юсси Ниинистё обсудили на встрече во вторник в Вашингтоне "российскую агрессию", сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Лидеры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности", — говорится в письменном сообщении Дэвиса.

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Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.