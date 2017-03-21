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    Россия сбросила над Крымом более трехсот десантников

    (обновлено: )12861
    Высадка состоялась на полигоне Опук: сначала из Ил-76 десантировались разведывательные группы общей численностью до 40 человек, а вслед за ними — главные силы воздушного десанта в количестве более 300 человек.
    Десантирование на учениях Воздушно-десантных войск России в Крыму
    МО РФ/Facebook

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На учениях Воздушно-десантных войск России в Крыму проведено десантирование батальонной тактической группы Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с вооружением и военной техникой, сообщает пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

    Высадка состоялась на полигоне Опук.

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    "Сначала из самолетов Ил-76 с высоты 1300 метров на парашютных системах специального назначения "Арбалет-2" десантировались разведывательные группы общей численностью до 40 человек, а вслед за ними с высоты 800 м на парашютах Д-10 — главные силы воздушного десанта в количестве более 300 человек" — говорится в сообщении МО РФ.

    МО РФ/Facebook
    Десантирование на учениях Воздушно-десантных войск России в Крыму

    Кроме того, в ходе учений будет отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье и высадка из вертолетов тактического десанта в глубину территории полуострова, которые будут выполняться последовательно друг за другом.

    Напомним, 1 и 2 декабря 2016 года прошли учения с ракетными стрельбами на юге Украины. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров. 

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