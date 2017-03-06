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    В Британии Ибрагимовича и Мингса обвиняют в агрессивном поведении

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    Обвинение предъявлено в связи с двумя инцидентами в конце первого тайма матча, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами.
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    @ManUtd

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу и защитнику "Борнмута" Тайрону Мингсу в агрессивном поведении, сообщается на официальном сайте организации.

    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
    Канал Goool TV на Youtube
    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем"

    Встреча команд в рамках 27-го тура состоялась 4 марта в Манчестере и завершилась со счетом 1:1. Обвинение предъявлено в связи с двумя инцидентами в конце первого тайма, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами: Мингс, перепрыгивая Ибрагимовича, ударил его бутсой по голове, а шведский нападающий в ходе верховой борьбы заехал защитнику локтем в лицо.

    Ибрагимович и Мингс должны до 18 часов вторника дать объяснения по предъявленному обвинению. При этом FA считает, что стандартного наказания, под которое может попасть Мингс, для него будет "явно недостаточно".

    Инциденты будет рассматривать комиссия из трех независимых бывших арбитров.

    Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии. Матч, прошедший в Манчестер, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.

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