Ибрагимович: я заставил критиков съесть их яйца

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Нападающий "Манчестер Юнайтеда" швед Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к критике. Форвард заявил, что критика лишь делает его сильнее. Об этом сообщает "Корреспондент".

"Критика? Она дает мне много сил, поверьте мне. Я приехал в АПЛ, а многие говорили, что я ничего не смогу сделать в этой лиге. Я заставил их съесть свои яйца. Этим журналистам платят, чтобы они говорили всякую х**ню, мне платят, чтобы я показывал то, на что способен. У меня был фантастический год. Мои первые шесть месяцев в МЮ были замечательными. Я счастлив, чувствую себя отлично. Не знаю, сколько лет еще буду играть, но пока я наслаждаюсь футболом", – сказал Ибрагимович.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

В ноябре минувшего года сообщалось, что в Стокгольме установят статую Златана Ибрагимовича.