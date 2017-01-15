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Гол Ибрагимовича помог "МЮ" уйти от поражения в матче с "Ливерпулем"

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Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
Златан Ибрагимович. Архивное фото
REUTERS Darren Staples Livepic

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии. Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1.

Финальный аккорд в ворота Зари. Гол Ибрагимовича. Видео
GOALTIME/ВКонтакте
Финальный аккорд в ворота "Зари". Гол Ибрагимовича

Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.

"Манчестер Юнайтед", с 40 очками занимающий шестое место, прервал свою шестиматчевую победную серию, но смог не проиграть в 12-м туре подряд. "Ливерпуль", не знающий поражений на протяжении семи туров, с 45 очками оказался на третьей строчке в таблице, на семь баллов отставая от лидирующего "Челси".

Напомним, ранее лондонский "Челси" в гостях разгромил "Лестер". Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

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