Гол Ибрагимовича помог "МЮ" уйти от поражения в матче с "Ливерпулем"

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии. Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1.

Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.

"Манчестер Юнайтед", с 40 очками занимающий шестое место, прервал свою шестиматчевую победную серию, но смог не проиграть в 12-м туре подряд. "Ливерпуль", не знающий поражений на протяжении семи туров, с 45 очками оказался на третьей строчке в таблице, на семь баллов отставая от лидирующего "Челси".

Напомним, ранее лондонский "Челси" в гостях разгромил "Лестер". Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).