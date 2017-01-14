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"Челси" разгромил "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии

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Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).
Игроки Челси. Архивное фото
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КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Лондонский "Челси" в гостях разгромил "Лестер" в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Футболисты Реала в матче против Челси
сайт "Реала"
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Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

"Челси" с 52 очками возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги. Чемпион Англии "Лестер" занимает 15-е место.

В следующем туре лондонцы 22 января примут "Халл Сити". "Лестер" в этот же день сыграет на выезде с "Саутгемптоном".

Ранее сообщалось, что футболисты "Челси" разгромили "Манчестер Юнайтед" в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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