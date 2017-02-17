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    Лига Европы: хет-трик Ибрагимовича принес "МЮ" победу над "Сент-Этьеном"

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    Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 23 февраля.
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    @ManUtd

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" разгромили французский "Сент-Этьен" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Все три гола (на 15, 75 и 88-й (с пенальти)) забил шведский нападающий Златан Ибрагимович.

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    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" на выезде одержал победу с минимальным счетом над испанской "Сельтой".

    Ответные матчи 1/16 финала пройдут 23 февраля.

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