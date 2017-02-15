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    Спорт

    Сенсация в Париже: "ПСЖ" разгромил "Барселону" в 1/8 финала ЛЧ

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    В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55-я минуты), еще по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72). Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.
    Игроки ПСЖ разгромили Барселону
    @PSG_inside

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромили испанскую "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55-я минуты), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).

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    Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

    Как сообщалось, "Бенфика" обыграла дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала ЛЧ. 

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