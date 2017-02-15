Сенсация в Париже: "ПСЖ" разгромил "Барселону" в 1/8 финала ЛЧ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромили испанскую "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе чемпиона Франции дубль оформил Анхель Ди Мария (18-я и 55-я минуты), по мячу забили Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72).

Смотрите также: Лучшие моменты финала Свитолиной на турнире в Тайбэе

Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

Как сообщалось, "Бенфика" обыграла дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала ЛЧ.