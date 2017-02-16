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    "Бавария" vs "Арсенал": все голы и лучшие моменты матча

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    Встреча в Мюнхене, которая прошла в среду вечером, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Тьяго Алькантара. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.
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    Футболисты мюнхенской "Баварии" на своем поле обыграли лондонский "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Встреча, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отличились Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53), Томас Мюллер (88) и оформивший дубль Тьяго Алькантара (56, 63). У "Арсенала" Алексис Санчес на 30-й минуте на добивании после пенальти отправил мяч в сетку ворот.

    Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.

    Накануне каталонская "Барселона" на выезде потерпела поражение со счетом 0:4 от парижского "ПСЖ". В среду мадридский "Реал" на своем поле обыграл итальянский "Наполи"

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