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    Мы были явно хуже "ПСЖ" - тренер "Барселоны"

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    Тренер испанской "Барселоны" Луис Энрике отметил, что результат матча против "Пари Сен-Жермен" "отражает то, что происходило на поле". Встреча в Париже закончилась победой хозяев со счетом 4:0.
    Тренер Барселоны Луис Энрике
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Результат первого матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов "Барселоны" с "Пари Сен-Жермен" отражает происходившее на поле, заявил тренер каталонской команды Луис Энрике.

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    Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. 

    "Результат отражает то, что происходило на поле. Мы были явно хуже "Пари Сен-Жермен", — сказал Энрике, которого цитирует официальный микроблог "Барселоны" в Twitter.

    Полузащитник "сине-гранатовых" Серхио Бускетс, в свою очередь, отметил, что его команда уступила сопернику и в тактическом, и физическом плане. "ПСЖ" был лучше нас. Они играли лучше, были лучше тактически и физически", — заявил Бускетс, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.

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