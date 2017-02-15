Мы были явно хуже "ПСЖ" - тренер "Барселоны"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Результат первого матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов "Барселоны" с "Пари Сен-Жермен" отражает происходившее на поле, заявил тренер каталонской команды Луис Энрике.

Встреча, прошедшая во вторник в Париже, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

"Результат отражает то, что происходило на поле. Мы были явно хуже "Пари Сен-Жермен", — сказал Энрике, которого цитирует официальный микроблог "Барселоны" в Twitter.

Полузащитник "сине-гранатовых" Серхио Бускетс, в свою очередь, отметил, что его команда уступила сопернику и в тактическом, и физическом плане. "ПСЖ" был лучше нас. Они играли лучше, были лучше тактически и физически", — заявил Бускетс, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.