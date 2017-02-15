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    Спорт

    "Реал" уверенно обыграл "Наполи" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

    (обновлено: )15
    Поединок, прошедший в среду вечером в столице Испании, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Ответный матч пройдет в Неаполе 7 марта.
    Игрок ФК Реал Гарет Бейл. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" дома обыграл итальянский "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Поединок, прошедший в среду в Мадриде, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе мадридцев забили Карим Бензема (18-я минута), Тони Кроос (49) и Каземиро (54). У "Наполи" отличился Лоренцо Инсинье (8).

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    Ответный матч пройдет в Неаполе 7 марта.

    Накануне каталонская "Барселона" на выезде потерпела поражение со счетом 0:4 от парижского "ПСЖ". 

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