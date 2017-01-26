"Реал" вылетел из Кубка Испании по футболу

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Мадридский футбольный клуб "Реал" завершил борьбу в Кубке Испании на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей "Реал" уступил "Сельте", сообщает Р-Спорт.

Вторая встреча команд, прошедшая в среду на поле "Сельты", завершилась со счетом 2:2. На 44-й минуте матча в свои ворота мяч отправил защитник мадридцев Данило, на 62-й минуте счет сравнял Криштиану Роналду. Даниэль Васс на 85-й минуте вновь вывел "Сельту" вперед, но на 90-й минуте Лукас Васкес установил окончательный счет в игре.

Первый матч в Мадриде "Сельта" выиграла со счетом 2:1 и по сумме двух игр вышла в полуфинал, куда ранее также пробились мадридский "Атлетико" и "Алавес".