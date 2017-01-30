"Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Футболисты "Реала" с крупным счетом переиграли команду "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании. Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Матео Ковачич (38-я минута), Криштиану Роналду (51-я) и Альваро Мората (82-я).

Смотрите также: Триумфальный выход "Барсы" в полуфинал Кубка Испании

У гостей на 74-й минуте с поля был удален Иньиго Мартинес, получивший вторую желтую карточку.

"Реал", возглавляющий турнирную таблицу с 46 очками, следующий матч проведет 5 февраля в гостях с "Сельтой".

Ранее сообщалось, что "Реал" завершил борьбу в Кубке Испании на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей "Реал" уступил "Сельте."