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    "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании

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    Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:0 в пользу "Реала", в составе которого отличились Матео Ковачич (38-я минута), Криштиану Роналду (51-я) и Альваро Мората (82-я).
    Игроки ФК Реал
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Футболисты "Реала" с крупным счетом переиграли команду "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании. Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Матео Ковачич (38-я минута), Криштиану Роналду (51-я) и Альваро Мората (82-я).

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    У гостей на 74-й минуте с поля был удален Иньиго Мартинес, получивший вторую желтую карточку.

    "Реал", возглавляющий турнирную таблицу с 46 очками, следующий матч проведет 5 февраля в гостях с "Сельтой". 

    Ранее сообщалось, что "Реал" завершил борьбу в Кубке Испании на стадии четвертьфинала. По сумме двух матчей "Реал" уступил "Сельте."

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