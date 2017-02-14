Зидан: игрок "Реала" Бейл не примет участие в матче против "Наполи"

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Тренерский штаб мадридского "Реала" не будет рисковать здоровьем нападающего Гарета Бейла, поэтому он не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", заявил главный тренер испанского футбольного клуба Зинедин Зидан, сообщает Р-Спорт.

Матч между "Реалом" и "Наполи" пройдет в среду в Мадриде. Бейл повредил сухожилие правой лодыжки в конце ноября и был прооперирован. СМИ сообщали, что 27-летний футболист не выйдет на поле до апреля, однако в минувшее воскресенье было объявлено, что он возобновил тренировки в общей группе.

"Это первая неделя после его возвращения к тренировкам, и все идет хорошо. Он восстановился, не испытывает никакого дискомфорта, и мы подумаем над тем, чтобы включить его в состав в выходные. Он пропустил почти три месяца, поэтому мы должны быть очень осторожны с ним", — цитирует Зидана агентство Рейтер.

Говоря о предстоящем матче, Зидан отметил, что одной из главных целей "Реала" будет не пропустить. "В двухматчевом противостоянии всегда важно сохранить ворота в неприкосновенности, и мы пытаемся донести это до игроков. Но помимо этого я хочу, чтобы игроки были действительно сфокусированы. Они ("Наполи") будут играть прямолинейно, потому что у них быстрая и сильная команда. Они могут оказаться за спинами наших защитников, но нам важно убедиться, что это не будет происходить слишком часто", — отметил тренер мадридцев.

Поддержать "Наполи" в Мадриде приехали около десяти тысяч фанатов, включая легенду клуба Диего Марадону. "Марадона был одним из величайших футболистов в истории, но меня больше заботят игроки, которые выйдут на поле", — подчеркнул Зидан.

Ранее сообщалось, что футболисты "Реала" с крупным счетом переиграли команду "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании.