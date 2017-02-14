наверх
14.02.201721:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Зидан: игрок "Реала" Бейл не примет участие в матче против "Наполи"

    (обновлено: )24
    Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан заявил, что Гарет Бейл уже восстановился, но футболист пропустил из-за травмы три месяца, поэтому возвращение должно быть постепенным.
    Зинедин Зидан
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Тренерский штаб мадридского "Реала" не будет рисковать здоровьем нападающего Гарета Бейла, поэтому он не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", заявил главный тренер испанского футбольного клуба Зинедин Зидан, сообщает Р-Спорт.

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
    Патриот или наци? Скандал в Испании из-за футболиста Зозули нарастает

    Матч между "Реалом" и "Наполи" пройдет в среду в Мадриде. Бейл повредил сухожилие правой лодыжки в конце ноября и был прооперирован. СМИ сообщали, что 27-летний футболист не выйдет на поле до апреля, однако в минувшее воскресенье было объявлено, что он возобновил тренировки в общей группе.

    "Это первая неделя после его возвращения к тренировкам, и все идет хорошо. Он восстановился, не испытывает никакого дискомфорта, и мы подумаем над тем, чтобы включить его в состав в выходные. Он пропустил почти три месяца, поэтому мы должны быть очень осторожны с ним", — цитирует Зидана агентство Рейтер.

    Говоря о предстоящем матче, Зидан отметил, что одной из главных целей "Реала" будет не пропустить. "В двухматчевом противостоянии всегда важно сохранить ворота в неприкосновенности, и мы пытаемся донести это до игроков. Но помимо этого я хочу, чтобы игроки были действительно сфокусированы. Они ("Наполи") будут играть прямолинейно, потому что у них быстрая и сильная команда. Они могут оказаться за спинами наших защитников, но нам важно убедиться, что это не будет происходить слишком часто", — отметил тренер мадридцев.

    Поддержать "Наполи" в Мадриде приехали около десяти тысяч фанатов, включая легенду клуба Диего Марадону. "Марадона был одним из величайших футболистов в истории, но меня больше заботят игроки, которые выйдут на поле", — подчеркнул Зидан.

    Ранее сообщалось, что футболисты "Реала" с крупным счетом переиграли команду "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Юрий Тандит
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Кабинет министров Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх