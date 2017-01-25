"Наполи" обыграл "Фиорентину" и пробился в полуфинал Кубка Италии

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Футболисты "Наполи" выиграли у "Фиорентины" в четвертьфинальном матче Кубка Италии и вышли в следующую стадию турнира, сообщает Р-Спорт.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Неаполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 71-й минуте отличился Хосе Кальехон.

Обе команды заканчивали матч в меньшинстве: на 90-й минуте красные карточки получили защитники Эльсеид Хюсай ("Наполи") и Максимилиано Оливера ("Фиорентина").

В полуфинале 1 марта "Наполи" сыграет с победителем противостояния между туринским "Ювентусом" и "Миланом".

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. В итоге киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" — 26-е. Составители таблицы отдавали командам за каждую победу 2 очка, а за ничью — 1.

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