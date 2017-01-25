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    "Наполи" обыграл "Фиорентину" и пробился в полуфинал Кубка Италии

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    Сообщается, что матч, прошедший во вторник в Неаполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Наполи", у которых на 71-й минуте отличился Хосе Кальехон.
    Игрок Наполи Гонсало Игуаин на тренировке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Футболисты "Наполи" выиграли у "Фиорентины" в четвертьфинальном матче Кубка Италии и вышли в следующую стадию турнира, сообщает Р-Спорт.

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    Встреча, состоявшаяся во вторник в Неаполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых на 71-й минуте отличился Хосе Кальехон.

    Обе команды заканчивали матч в меньшинстве: на 90-й минуте красные карточки получили защитники Эльсеид Хюсай ("Наполи") и Максимилиано Оливера ("Фиорентина").

    В полуфинале 1 марта "Наполи" сыграет с победителем противостояния между туринским "Ювентусом" и "Миланом".

    Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную турнирную таблицу за всю историю Лиги чемпионов. В итоге киевское "Динамо" заняло 21-е место, а донецкий "Шахтер" — 26-е. Составители таблицы отдавали командам за каждую победу 2 очка, а за ничью — 1.

    Смотрите также: Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

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