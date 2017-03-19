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    В Германии прошла церемония передачи президентской власти Штайнмайеру

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    Как сообщается, перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Франка-Вальтера Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Сегодня в президентском дворце Бельвю в Берлине состоялась церемония передачи президентской власти Франку-Вальтеру Штайнмайеру, передает Deutsche Welle.

    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Отмечается, что перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Франка-Вальтера Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.

    Ранее сообщалось, что экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.

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